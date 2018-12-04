taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2544
Euro
5.9708
Altın
1231.39
Borsa
94974.45
Gram Altın
208.022

Arnold Schwarzenegger: Trump bir çatlak

Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve aktivist Schwarzenegger, ABD Başkanı Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini uzak tutmasını ağır bir diller eleştirdi.

AA | 04.12.2018 - 03:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen 24'üncü İklim Konferansı'nda konuşan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, kendisine ayrılan sürenin bir kısmını oyuncu Schwarzenegger ile paylaştı.

"ÇATLAK BİR BAŞKANIMIZ VAR"

Amerikan vatandaşı olan Schwarzenegger, ABD Başkanı Trump'ın, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki göstererek, "Evet bizim çatlak bir başkanımız var ve (Paris İklim Anlaşması'nın) dışında kalıyor. Ancak ABD, Washington'daki bir liderden daha fazlasıdır." diye konuştu.

Arnold Schwarzenegger: Trump bir çatlak

"TRUMP KABUL ETMESE DE İÇİNDEYİZ"

ABD'de birçok kamu kurumunun Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Schwarzenegger, Trump anlaşmayı kabul etmese de ABD'nin anlaşmanın içinde olduğunu savundu.

"ÇOK GERİ KALMIŞ BİR HÜKÜMETİMİZ VAR"

Schwarzenegger, "Bizim Washington'da çok geri kalmış bir hükümetimiz var." ifadelerini kullanarak, Paris İklim Anlaşması'nda kararlaştırılan hususların hayata geçirilmesinin dünyanın geleceği açısından önemini vurguladı.

TRUMP, ANLAŞMAYI "ADALETSİZ" BULUYOR

Fransa'nın Paris kentinde yaklaşık 190 ülkenin imzaladığı iklim anlaşmasını, ülkesi için "aşırı adaletsiz" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, 2017 Haziran'da anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

20
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

65
Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

Trump: ABD'nin savunma harcaması çılgınlık

12
Çin'de düğünlere adap denetimi

Çin'de düğünlere adap denetimi

11
Eski ABD Başkanı Bush için köpeği yas tutuyor

Eski ABD Başkanı Bush için köpeği yas tutuyor

25
Altın Top ödülü Modric'e verildi

Altın Top ödülü Modric'e verildi

7
Küçük İday, makinesiz nefes alamıyor

Küçük İday, makinesiz nefes alamıyor

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir