Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Şifresiz canlı izle (TRT 1 Frekans Bilgisi)
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i ağırlıyor. Dev maça dair detaylar ve canlı yayın bilgileri haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’nde dev finalin kapısı bu gece Londra’da aralanıyor.
İlk maçtaki 1-1’lik beraberliğin ardından Arsenal, taraftarı önünde Atletico Madrid’i ağırlayacak.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sakat yıldızlarına rağmen golcüsü Gyökeres ile 20 yıllık final özlemine son vermeyi hedefliyor.
Ancak karşısında Avrupa’nın en zorlu savunma takımlarından biri olan Diego Simeone’nin Atletico Madrid’ini bulacak.
Bir yanda bu sezonun yenilgisiz takımı Arsenal, diğer yanda ise Griezmann ve Lookman gibi tehlikeli silahlarıyla sürpriz arayan Atletico Madrid... İşte dev mücadeleye ilişkin detaylar.
ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇTA?
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği bu dev karşılaşma, 5 Mayıs 2026 Salı (Bugün) günü Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.
Londra’daki bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle
TRT1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC Değeri: 3/4
Yayın Türü: HD (Şifresiz)