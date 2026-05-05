Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Şifresiz canlı izle (TRT 1 Frekans Bilgisi)

Şampiyonlar Ligi’nde dev finalin kapısı bu gece Londra’da aralanıyor.

İlk maçtaki 1-1’lik beraberliğin ardından Arsenal, taraftarı önünde Atletico Madrid’i ağırlayacak.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sakat yıldızlarına rağmen golcüsü Gyökeres ile 20 yıllık final özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ancak karşısında Avrupa’nın en zorlu savunma takımlarından biri olan Diego Simeone’nin Atletico Madrid’ini bulacak.

Bir yanda bu sezonun yenilgisiz takımı Arsenal, diğer yanda ise Griezmann ve Lookman gibi tehlikeli silahlarıyla sürpriz arayan Atletico Madrid... İşte dev mücadeleye ilişkin detaylar.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇTA?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği bu dev karşılaşma, 5 Mayıs 2026 Salı (Bugün) günü Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Londra’daki bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC Değeri: 3/4

Yayın Türü: HD (Şifresiz)