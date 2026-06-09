Arsenal, Kenan Yıldız'ın peşine düştü

İngiltere Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 20 yıl sonra final oynama başarısı gösteren Arsenal, transfer çalışmalarına başladı.

Bu sezonki başarısını gelecek sezona da taşımak isteyen İngiliz ekibi, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Arsenal'in, Serie A ekibi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumu hakkında temas kurduğu ifade edildi.

ŞARTLARI SORULDU

The Athletic’te yer alan habere göre; Londra temsilcisi, sol kanat bölgesine genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu takviyesi yapmak istediği süreçte 21 yaşındaki Kenan Yıldız’ın şartlarını sordu.

Teknik direktör Mikel Arteta’nın, kadroya doğrudan katkı verebilecek ve gelişim potansiyeli yüksek isimlere yöneldiği belirtildi.

JUVENTUS'TAN RET

Ancak Juventus’un Arsenal’e olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Haberde, İtalyan ekibinin Kenan Yıldız’ın satışı için herhangi bir şartı değerlendirmeye almayacağını Arsenal’e ilettiği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün, sol kanat transferi için farklı hedeflere yöneldiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla direkt ilk 11 olarak 42, toplamda 47 maçta forma giydi.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Kenan, bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekibe 11 gol 9 asistlik katkı sağladı.