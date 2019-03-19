Arslan Höyüğü UNESCO adayı

Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya’daki Arslantepe Höyüğü, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün, kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapıldı.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, höyüğün kalıcı listede yer alması için kesin kararını Mart 2020’de açıklayacak.

GEÇİCİ LİSTEYE ALINMIŞTI

Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor.

Arslantepe, o tarihte geçici listeye alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat 2019’da dosyayı UNESCO’ya gönderdi.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), UNESCO adına dosya üzerinden inceleme yapacak.

ICOMOS heyeti, ekim ayında Malatya’ya gelerek Arslantepe’yi yerinde incelemeleri bekleniyor.