Artık patatesleriniz çabuk filizlenmeyecek: İşte çözümü
Havalar iyice ısındı ve bekleyen patateslerimiz filizlenmeye başladı. Filizlenen patatesleri tüketmeye çekinenler, bu durumu engellemenin yöntemlerini arıyor. İşte, filizlenmemesi için bazı teknikler...
Havaların ısınmasıyla birlikte mutfakta en hızlı filizlenen gıdalardan biri olan patatesler yeniden gündeme geldi.
Dolapta bekleyen patateslerin kısa sürede filizlenmesi, birçok kişiyi "tüketmeli mi" sorusuyla karşı karşıya bırakırken, filizlenmeyi önlemenin yolları da merak edilmeye başlandı.
Kesin çözüm olmamakla birlikte, patateslerin geç filizlenmesini sağlamanın birkaç yolu var.
İşte, patateslerin filizlenmemesi için yapmanız gerekenler...
FİLİZLENDİRMEMEK İÇİN:
- Patatesleri serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın. Güneş ışığı ve sıcak ortamlar filizlenmeyi hızlandırır.
- Buzdolabında saklamaktan kaçının. Soğuk ortam, patatesin nişastasını şekere dönüştürerek tadını ve yapısını bozabilir.
- Patatesleri file, sepet ya da hava alan bir torbada muhafaza edin. Plastik poşetler nem oluşturduğu için filizlenmeyi artırabilir.
- Soğanlarla aynı yerde saklamayın. Soğanların yaydığı gazlar patateslerin daha hızlı filizlenmesine neden olabilir.
- Patateslerin arasına birkaç adet elma koymak filizlenmeyi geciktirebilir. Elmanın salgıladığı bazı gazlar bu süreci yavaşlatabiliyor.
- Nemli ortamdan uzak tutun. Fazla nem hem çürümeye hem de filiz oluşumuna yol açabilir.
- Çürümeye başlayan veya filizlenen patatesleri diğerlerinden ayırın. Bir patatesin bozulması diğerlerini de etkileyebilir.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi