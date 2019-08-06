Artık telefonu bozdurup nakit alamayacaksınız

Nakit ihtiyaçlarını gidermek için taksitle aldığı yüksek fiyatlı cep telefonlarını piyasa değerinden daha ucuz fiyatlara satanlara satan vatandaşlara, kötü haber geldi.

E-DEVLETTE SİSTEM OLUŞTURULACAK

Böyle telefonların birkaç ay sonra kapanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, bunları anlayabilmek için henüz bir sistem oluşturulmadığı ancak yakın zamanda e-devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin hayata geçirileceği kaydediliyor.

Böylece piyasada oluşan dolandırıcılığın da önüne geçilmesi hedefleniyor.

20 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Bozdurmalardaki borç ödenmeme durumunda kapanma olayı 20 Temmuz tarihinde başlarken, bu tarihten itibaren hat üzerinden alınan telefonlar, beşinci ve altıncı ayda borcu ödenmediği takdirde kapanıyor.