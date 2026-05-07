Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 23 tutuklama

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik Artvin merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınana 32 şüpheliden 23'nün tutuklandığı bildirildi.

"32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Artvin merkezli 22 ilde, silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.”

22 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik, Artvin merkezli toplam 22 ilde operasyonlar düzenlendi.”

67,4 MİLYONLUK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

“Operasyonlar sonucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 adet arsa, 4 adet daire ve 8 adet araca el konuldu.



Milletimizin huzur ve güvenliği için suç odaklarına ve suçlulara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, MASAK’ımızı, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”