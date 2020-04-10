taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7004
Euro
7.3376
Altın
1677
Borsa
96057.85
Gram Altın
361.765
Bitcoin
46557.92

Artvin Şavşat’ta jandarmaya selam verip durduran çocuk

Artvin Şavşatta devriye gezen Jandarmayı küçük kız asker selamı ile karşılayınca ortaya güzel görüntüler çıktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Artvin Şavşat’ta jandarmaya selam verip durduran çocuk

Artvin'in Şavşat ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kendilerini asker selamı vererek durduran minik kızla sohbet etti.

Minik kızla jandarma arasında geçen sohbet, izleyenlerin içini ısıttı...

Şavşat’ta jandarmaya selam verip durduran çocuk- İZLE

"SANA KURBAN OLURUZ BİZ"

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Artvin Şavşat’ta jandarmaya selam verip durduran çocuk

İlginizi Çekebilir
Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı
Kayseri'de bir apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin, yapılan incelemelerin ardından 'büyü' için sürülen domuz yağı olduğu ortaya çıktı.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.
Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, kendi araçlarıyla Kaymakamlığın emrinde 65 yaş ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
927
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
319
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
179
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
205
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
37
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
393
Koray Avcı sakallarını kesti
Koray Avcı sakallarını kesti
113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir