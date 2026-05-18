Artvin'de 2 ay sonra kuruyacak olan gölü görmeye geldiler

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Usot Gölü, doğaseverlerin akınına uğradı.

Yılda sadece yaklaşık 2 ay boyunca görülebilen Usot Gölü, baharın gelmesiyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

KAMP KURDULAR

Yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan göl, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Trabzon, Rize, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar hafta sonunu göl çevresinde geçirirken bazı ziyaretçiler kamp kurdu, bazıları ise piknik yaptı.

Bölge esnafından Mesut Küçük, "Tosunlu köyünün doğal güzelliklerinden dolayı bu doğal oluşum yaklaşık 1 ya da 1,5 ay sürüyor. İnsanlar Trabzon'dan, Rize'den ve çevre ilçelerden geliyorlar.

Ardanuç'un buna benzer keşfedilmemiş çok güzelliği var. Tosunlu köyü son iki yıldır özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. İnsanlar gelip burada piknik yaparak vakit geçiriyorlar." dedi.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Öğretmen Makbule Taşan ise "Bu hafta sonu hava güzeldi, arkadaşlarımızla birlikte piknik yapmak için Tosunlu köyüne geldik. Buranın doğasını ve atmosferini çok beğeniyoruz.

Havayı da güzel bulunca değerlendirmek istedik. Artvin'in en güzel turistik noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Anaokulu müdürü Eylem Güven de "Bugün Tosunlu Gölü çevresinde 76 öğrenci ve veli grubumuzla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Önceki yıllarda bu etkinlikleri kapalı salonlarda yapıyorduk.

Bu yıl ise doğa ve orman okulları kapsamında çocukların doğaya, toprağa ve suya temas etmesini istediğimiz için etkinliğimizi burada düzenledik." ifadelerini kullandı.