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Artvin'de asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

Borçka ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın, binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

DHA | 23.03.2020 - 17:58..
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Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Gülperi Akçelik, asansöre binmek istediği sırada kabin aniden hareket etti.

Akçelik, kabinle duvar arasına sıkıştı.

Artvin'de asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Artvin'de asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülperi Akçelik'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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