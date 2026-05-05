Artvin'de çığda kaybolan çobanın cenazesi 4 ay sonra bulundu

Artvin’de yılbaşı günü yaşanan çığ felaketinin ardından kaybolan Bülent Gezer’den acı haber, aylar sonra geldi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen sürdürülen çalışmalar sonucu Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

4 AY SONRA ACI BULUŞ

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yürütülen arama çalışmalarında, çığ altında kaldığı belirlenen Bülent Gezer’in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Gezer, bulunduğu noktadan dikkatli şekilde çıkarıldı.

ZORLU ŞARTLARDA ARAMA ÇALIŞMASI

Yoğun kar kütlesi ve riskli arazi şartlarına rağmen bölgede çalışma yürüten ekipler, çığ tehlikesinin azalmasının ardından yeniden harekete geçti. Yapılan ölçüm ve analizler sonrasında güvenliğin sağlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Bölgeden çıkarılan Gezer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Artvin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FACİA 31 ARALIK’TA YAŞANMIŞTI

31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ felaketinde, yayladan köye dönmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığa yakalanmıştı. Çobanlardan 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Suat Temel ve Kerimullah Azizullah’ın cansız bedenlerine kısa sürede ulaşılmıştı.

ARAMALAR RİSK NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, artan çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026’da durdurulmuştu. AFAD ekiplerinin yaptığı risk analizlerinin ardından bölgede tehlikenin azalmasıyla çalışmalar, geçtiğimiz günlerde yeniden başlatıldı.

BÖLGEDE HÜZÜN HÂKİM

Aylar süren belirsizliğin ardından Gezer’in bulunması, yakınları ve bölge halkı için büyük bir acıyı yeniden gündeme taşıdı. Çığ felaketinin izleri bölgede tazeliğini korurken, benzer olaylara karşı alınacak önlemler bir kez daha gündeme geldi.