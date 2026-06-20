Artvin'de derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor

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14 Haziran’da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda, Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi.

ARAÇ DEREDEN ÇIKARILDI

Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

90 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALIYOR

Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 6’ncı günde de sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor.

BELİRLENEN NOKTALARDA DALIŞLAR YAPILIYOR

Bölgede 3 bot, 2 sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor.

KEÇİ KURTARILDI

Öte yandan bölgede arama çalışmaları yapan ekipler, yamaçtan dereye düşen bir keçiyi fark etti.

Suda yüzmeye çalışan keçinin yanına botla ulaşan ekipler, hayvanı karaya çıkardı. Keçi kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.