Artvin'de dereye düşen çocuk iple kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde köprü ayağının bulunduğu bölgede Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü.

Akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi.

Çocuğun suda sürüklendiğini gören vatandaşlar hızla kurtarma çalışması başlattı.

Vatandaşlar yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inerek akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaşmayı başardı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halat yardımıyla bulunduğu sarp bölgeden yola çıkarılan küçük çocuk ve onu kurtaran vatandaş, hazır bekleyen ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Yenilmez'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.