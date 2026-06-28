Artvin’de dereye düşen kamyonette kaybolan oğul cansız bulundu, baba aranıyor

14 Haziran’da Artvin-Şavşat kara yolunda, Artvin’den Ardahan yönüne arı sevkiyatı yapan Mecit Kaya ile babası Selahattin Kaya, teslimatın ardından 08 DC 603 plakalı kamyonetle dönüşe geçti. Ailenin kendilerine ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonetin yoldan çıkarak Şavşat Deresi’ne düştüğü tespit edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Türk Deniz Polisi dalgıçları tarafından araç dereden çıkarıldı ancak baba ve oğula ulaşılamadı.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE 14 GÜN SONRA ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 14’üncü gününde dalgıç ekipleri, aracın düştüğü noktadan yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı göl sahasında Mecit Kaya’nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kaya’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Mecit Kaya’nın kayınbiraderi Sedat Mısır, olayın kendileri için büyük bir acı olduğunu belirterek, “Birine ulaştık, diğerine de inşallah ulaşacağız” dedi.

Ailenin günlerdir bölgede beklediğini söyleyen amcası Hasan Kaya da yeğeninin bulunmasının acılarını hafifletmediğini ifade etti.

KAYIP BABA ARANIYOR

Kaya’nın kız kardeşi Şehrinaz Kaya ise kardeşinin iki kız çocuğu olduğunu ve ailenin büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen Selahattin Kaya’yı arama çalışmaları bölgede devam ediyor