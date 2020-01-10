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Artvin’de doğalgaz kazı çalışmaları durduruldu

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, doğalgaz çalışmalarını durdurduklarını söyledi. Nedeni ise doğalgaz hattı için yapılan kazı sonrası bozulan yollara yama yapılmak istenmesi...

İHA | 10.01.2020 - 09:18..
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Artvin’de uzun bir süredir doğalgaz çalışması devam ediyor.

Akmercan Doğalgaz Şirketi tarafından sürdürülen çalışma, şehir merkezine gelince tıkandı.

ÖNCE YOLU ALDI, SONRA ÇALIŞMAYI DURDURDU

İlk önce Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, ilçeye giden karayolu üzerinde çalışma yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Artvin Belediyesi devreye girdi, karayollarına ait yolu devraldı. Ardından çalışmalar yeniden başladı.

Artvin’de doğalgaz kazı çalışmaları durduruldu

YAMA İSTEMEYEN BELEDİYE

Bir müddet devam eden çalışmalar sonrası bu kez, Artvin Belediyesi doğalgaz şirketinin yolu gerektiğinden daha fazla tahrip ettiği gerekçesiyle durdurdu. Belediye, kazılan karayolunun yama değil tamamının asfaltlanmasını istedi. Doğalgaz şirketi bu isteği reddedince, doğalgaz çalışması belediye tarafından durduruldu.

"KİMSE ARTVİN'İ SAHİPSİZ SANMASIN"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, çalışmanın durduğu bölgeye giderek basın açıklaması düzenledi. Başkan Elçin, ”Tahrip ettikleri yolu asfaltlamayı ve sulamayı reddeden şirketin çalışmalarını durdurduk. Kimse Artvin’i sahipsiz sanmasın, Artvin bizim belediyeciliğimizde asla sahipsiz ve yalnız kalmayacaktır." dedi.

Artvin’de doğalgaz kazı çalışmaları durduruldu

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: BİR GECEDE NEDENSİZ KARAR ALINDI

Akmercan şirketi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak şunları dile getirdi:

"Şirketimiz gerek imzalanan protokol gerekse birebir görüşmelerdeki hususlarda üzerine düşen görevden imtina etmemiş ancak dayatma ile belediyenin yükümlülüklerini de üstlenmeyide kabul etmemiştir. Artvin Belediye Başkanı'nın beyanatlarında bahsettikleri, Artvin şehrinin girişi olan Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılacak yatırımların sahadaki keşif ve etüdü, Belediye Başkanı, Fen İşleri Müdürü, EPDK Müşavir Yetkilisi ve şirket yetkililerimize ile yerinde yapılmıştır. Kaldırım ve yol kenarlarından mevcut altyapı kurumlarına ait tesislerin olduğu belirlenmiş ve Artvin’e doğalgaz gelmesi için Fevzi Çakmak Caddesi'nden başka alternatifin de olmamasından kaynaklı mevcut güzergahımız seçilmiştir. Tüm bu işlemler Artvin Belediyesi bilgisi dahilinde ve mevcut protokol çerçevesinde ilerlerken, bir gecede nedensiz ve hiçbir tarafa faydası olmayan, vatandaşı cezalandıran bu kararın alınmasını vatandaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz.”

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