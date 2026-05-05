Artvin'de duyarlı müdahale: Derede mahsur kalan karaca kurtarıldı

Artvin’in doğal güzellikleriyle bilinen Arhavi ilçesinde, Kapisre Deresi’nde mahsur kalan bir karaca, vatandaşların dikkati sayesinde hayata tutundu. Zorlu dere koşullarında sıkışan yavru ya da genç karaca, çevredeki duyarlı vatandaşların zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

DEREDE MAHSUR KALDI

Kapisre Deresi içinde hareket edemeyen bir karaca, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Akıntı ve kaygan zemin nedeniyle kendi başına çıkamayan hayvanın yardımına ilk olarak bölgedeki kişiler koştu.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Durumu fark eden vatandaşlar, dikkatli bir şekilde dereye inerek karacayı bulunduğu noktadan çıkarmak için çalışma yaptı. Zorlu anların ardından karaca güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Dere kenarından çıkarılan karaca, herhangi bir yaralanma ihtimaline karşı ilk gözlemlere tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde hayvanın genel durumunun iyi olduğu tespit edildi.

DOĞA KORUMA EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarma işleminin ardından karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uzman ekiplerin, hayvanı doğal yaşam alanına yeniden kazandırmak üzere süreci takip edeceği belirtildi.

Bölgede yaşanan olay, vatandaşların yaban hayatına karşı duyarlılığını bir kez daha ortaya koyarken uzmanlar, bu tür durumlarda hızlı ve dikkatli müdahalenin önemine dikkat çekti.