Artvin'de gençlerden heyelan erken uyarı sistemi

Karadeniz Bölgesi’nde sıkça görülen heyelanlara karşı gençlerden dikkat çeken bir çözüm geldi. Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler tarafından geliştirilen erken uyarı sistemi, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği projeler arasında yer aldı. Toprak hareketlerini önceden tespit etmeyi amaçlayan sistem, afet risklerine karşı erken müdahale imkânı sunmayı hedefliyor.

BİLİM FUARINDA 16 FARKLI PROJE SERGİLENDİ

Hopa 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 16 projeyi tanıttı.

Fuarda teknoloji, çevre ve mühendislik alanında geliştirilen projeler dikkat çekerken, özellikle afetlere yönelik çalışmalar yoğun ilgi gördü.

HEYELANLARA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ

Fuarın en dikkat çeken projesi, Karadeniz’de sık yaşanan heyelanlara karşı geliştirilen “Heyelan Erken Uyarı Sistemi” oldu.

Sistem, toprak hareketlerini sensörler aracılığıyla tespit ederek olası bir kayma riskinde erken uyarı vermeyi amaçlıyor. Projenin, özellikle yağışlı dönemlerde artan heyelan riskine karşı önemli bir farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Öğrenciler, sistemin geliştirilmesiyle birlikte can ve mal kayıplarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

GENÇLERDEN TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ODAKLI PROJELER

Fuarda yalnızca afet teknolojileri değil, farklı alanlarda geliştirilen projeler de sergilendi. Atık bitkisel yağlardan sabun üretimi, 3D yazıcı ile görme engelliler için kabartma tabela tasarımı, güneş enerjili araç modelleri ve akıllı otopark sistemleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Özellikle geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji temalı projeler dikkat çekti.

ÖĞRENCİDEN DİKKAT ÇEKEN ARAÇ TASARIMI

Fuarda öne çıkan bir diğer çalışma ise 16 yaşındaki Embiya Akkaya’nın geliştirdiği araç projesi oldu. Akkaya, 150 Dodge Fargo modelinden esinlenerek hazırladığı aracı demir ve ahşap malzeme kullanarak tasarladı.

Araçta el arabası tekerlekleri kullanıldığını belirten Akkaya, diferansiyel ve şaft sistemi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Motor olarak çay toplama motoru kullandığını belirten öğrenci, fren ve şanzıman eksikliklerini tamamlayarak projeyi geliştirmeyi planladığını söyledi.

BELEDİYEDEN GENÇLERE DESTEK MESAJI

Bilim Fuarı’nı ziyaret eden Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, öğrencilerin projelerini değerli bulduklarını belirterek özellikle teknoloji ve tasarım odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Cihan, uygulanabilir projelere belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

“GENÇLERİN KANATLARINI AÇMASINA İMKÂN SAĞLIYORUZ”

Okul Müdürü Berat Sevinç ise fuarda 11 danışman öğretmen ve 35 öğrencinin görev aldığını belirtti. Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için altyapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Sevinç, gençlerin potansiyeline dikkat çekti.

Sevinç, “Öğrencilerimizin açacağı kanatların sorumluluğunu hissediyoruz” sözleriyle eğitime verdikleri önemi vurguladı.