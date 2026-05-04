Artvin’de heyelan bölgesinde tünel çalışması

Karadeniz Sahil Yolu’nun en riskli noktalarından biri olan Arhavi’deki heyelan sahasında, geçmişte yaşanan can kayıplarının ardından kalıcı çözüm için tünel çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki yüksek heyelan riski nedeniyle yolun güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan proje, hem mühendislik hem de ulaşım açısından kritik önem taşıyor.

4 GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen heyelanda, içinde 4 gencin bulunduğu araç toprak altında kalmıştı. Giresunlu gençlerin yaşamını yitirdiği olayda, ekiplerin 36 saatlik çalışması sonucu araç ve cenazelere ulaşılmıştı.

RİSKLİ ALANDA KALICI ÇÖZÜM: TÜNEL PROJESİ

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle mevcut yolun güvenli hale getirilmesi mümkün olmayınca çözüm olarak tünel projesi devreye alındı. Karayolları ekipleri, ulaşımı tamamen güvenli hale getirmek için güzergâhı yer altına taşıma kararı aldı.

785 METRELİK DEV PROJE

Proje kapsamında toplam 785 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde, çift tüp ve iki şeritli bir tünel inşa ediliyor. Çalışmaların önemli bir kısmında kazı ve altyapı imalatları tamamlanmış durumda.

ÇALIŞMALARDA KRİTİK AŞAMA GEÇİLDİ

Tünel inşaatı sorumlusu Ayhan Çilingir, projeye ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamaya göre 400 metrelik çift tüp kazı tamamlanırken, radye temel imalatları da bitirildi. Ayrıca 70–80 metrelik bölümde perde beton çalışmaları devam ediyor.

GEÇİCİ ULAŞIM İÇİN TEK TÜP HAZIRLIĞI

Mevcut yol güzergâhını tamamen kapatmamak amacıyla arka kısımda 285 metrelik tek tüp tünel tamamlandı. Bu bölümün kısa sürede trafiğe açılarak geçici olarak tek yönlü ulaşım sağlaması planlanıyor.

HEDEF: 4–6 AYDA TAMAMLAMAK

Yetkililer, tünel çalışmalarının 4 ila 6 ay içinde tamamlanmasını hedefliyor. Projenin Eylül–Ekim döneminde trafiğe açılmasıyla birlikte, bölgede uzun süredir devam eden heyelan riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN KRİTİK PROJE

Karadeniz Sahil Yolu’nun en hassas noktalarından biri olan bölgede yürütülen tünel çalışması, hem can güvenliği hem de kesintisiz ulaşım açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.