Artvin'de kar suları eridi, Tosunlu Gölü ziyaretçi akınına uğradı

Artvin'e yaz geldi, kar suları erimeye başladı.

Ardanuç Tosunlu köyünde, eriyen kar sularının kot farkı nedeniyle arazide birikmesiyle oluşan Tosunlu Gölü, her ilkbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yapıp manzara ve temiz havanın keyfini çıkarıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BU GÜZEL ORTAMI GÖRMELERİNİ İSTEDİK"

Ardanuç Anaokulu Müdürü Eylem Güven, okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında kapalı salonlar yerine yeşille iç içe bir etkinlik planladıklarını belirterek, “Bugün öğrencilerin, velilerin ve protokolümüzle Tosunlu köyünde gölün etrafında bir şenlik düzenledik.

Mayıs okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında bütün veli ve öğrenci grubumuzla bu alandayız. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirmek, doğayla birleştirmek, aslında biz etkinliklerimizi kapalı alanlarda, kapalı salonlarda değil; çocukların elinin, ayağının toprağa, yeşile değdiği doğal ortamlarda yapmak istedik.

Bu bizim için ilkti, festivalimizin birincisiydi bu. Ardanuç Okulu Festivali’nin birincisi ilk kez göl etrafında yapıldı. Bizim burayı tercih etme sebeplerimiz arasında öncelikle bu ortamın doğasının korunması var.

Doğası bozulmadığı için öğrencilerimizin bu doğal ortamı görmelerini istedik. Öğrencilerimize doğa bilinci kapsamında çöplerimizi toplayarak, ortamı doğal güzelliğiyle bırakarak gitmeyi öğreteceğiz.” dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜN OLDU"

Etkinliğe katılan velilerden Bulut Uyar, harika bir gün geçirdiklerini söyleyerek, “Kızımın anaokulunda yıl sonu sergisi vardı. Doğaya bunun için geldik; kutluyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz.

Çok güzel bir gün oldu, hava çok güzel, burası harika bir yer. Çok sayıda da katılım oldu velilerimizden, öğrencilerimizden. Bu şekilde eğleniyor çocuklar. Çok güzel bir ortam var.” diye konuştu.

Pikniğe gelen Hakan Keskin, “Bugün burada hafta sonu etkinliği için çocuklarımızla beraber geldik. Temiz hava, bol güneş, manzara. Hem çocuklarımız eğlendi hem de biz piknik organizasyonu gerçekleştirmiş olduk.

Çocuklarımızı oynattık, herkes burada kalabalık. Zaten havayı güzel gören herkes gelmiş. Hem çocuklarımız hem de biz deşarj olduk. Güzel bir organizasyon oldu.” ifadelerini kullandı.

Anaokulu öğrencisi Ege Keskin etkinlikte doyasıya eğlendiğini belirterek, “Doğada çok güzel oynadım. Koştum, top oynadım. Harika bir gün oldu.” ifadelerini kullandı.

Arhavi’den gelen Gülşah Sülbüyükoğlu da bölgenin düz alanlarının dikkatini çektiğini belirterek, “Voleybol oynuyoruz, futbol oynuyoruz, pikniğimizi de yaptık. Çok güzel bir ortam var.” şeklinde konuştu.