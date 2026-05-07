Artvin'de zihinsel engelli kızına cinsel istismarı öğrenince fenalaşarak hayatını kaybetti
Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını iddia ederek polis merkezine şikayette bulunan kadın, aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybetti; şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.
Artvin'in Şavşat ilçe merkezinde, dün akşam saatlerinde vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi.
İddiaya göre zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya'ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.
ANNE ŞİKAYETTE BULUNDU
Bunun üzerine anne Kaya, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheli T.K.'yi (49) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
AORT DAMARI YIRTILDI
Bu sırada polis merkezinde bulunan Nalan Kaya'nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı öğrenildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, aort damarının yırtıldığı belirlendi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalan Kaya'nın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.