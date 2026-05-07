Artvin'de zihinsel engelli kızına cinsel istismarı öğrenince fenalaşarak hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçe merkezinde, dün akşam saatlerinde vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi.

İddiaya göre zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya'ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.

ANNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine anne Kaya, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheli T.K.'yi (49) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

AORT DAMARI YIRTILDI

Bu sırada polis merkezinde bulunan Nalan Kaya'nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı öğrenildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, aort damarının yırtıldığı belirlendi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalan Kaya'nın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.