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Asansör boşluğundan küpe çıkarmak isterken öldü

İstanbul'da bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 18.03.2020 - 13:00..
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan plazada, bir kadının küpesi asansör boşluğuna düştü.

Kadın, küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe’den yardım istedi.

Asansör boşluğundan küpe çıkarmak isterken öldü

BOŞLUKTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ

Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığında dengesini kaybederek zemin kattan, eksi 2'nci kata düştü. Olayı gören plaza çalışanları sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asansör boşluğundan küpe çıkarmak isterken öldü

POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Boztepe’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiyenin yardımıyla çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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