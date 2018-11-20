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Asansörle 84 kat düştüler

ABD'nin Şikago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

AA | 20.11.2018 - 19:59..
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John Hancock Merkezi'nde cuma sabahı meydana gelen olayda gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadın bulunan 6 kişi, 11. kata kadar düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 3 SAAT SÜRDÜ

Kazadan yara almadan kurtulan grup, acil durum ekiplerini yönlendirmeleri için arkadaşlarına mesaj attı ve 3 saat süren operasyonla asansörden kurtarıldı.
Grubu kurtarmak için 11. kattaki garajın duvarında asansöre ulaşmak için bir delik açıldı.

"ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

Halatlı vinçteki arızadan kaynaklandığı düşünülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazazedelerden 50 yaşındaki Jaime Montemayor, asansörün önce normal biçimde inerken aniden düşmeye başladığını belirterek "Öleceğimizi düşündüm." diye konuştu.

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