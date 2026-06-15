ASELSAN 114,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik 114,7 milyon dolar sipariş aldığını KAP'a duyurdu.
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ASELSAN, üretime ve ihracata devam ederken birbirinden önemli anlaşmalara imza atıyor.
ASELSAN bu kapsamda son yaptığı anlaşmayı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak duyurdu.
RADAR, HAVA SAVUNMA, ELEKTRO-OPTİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ İLE İHA VE İDA İHRACATI
KAP'a açıklama yapan şirket, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon ABD doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)