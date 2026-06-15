ASELSAN 114,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

ASELSAN, üretime ve ihracata devam ederken birbirinden önemli anlaşmalara imza atıyor.

ASELSAN bu kapsamda son yaptığı anlaşmayı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak duyurdu.

RADAR, HAVA SAVUNMA, ELEKTRO-OPTİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ İLE İHA VE İDA İHRACATI

KAP'a açıklama yapan şirket, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon ABD doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerini kullandı.