ASELSAN ile SSB arasında 470 milyon dolarlık sözleşme

Türkiye, savunma araçlarını yerli ve milli çözümlerle üretme hedefini ihracatla da taçlandırdı.

ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu uğurda önemli çalışmalara ve anlaşmalara imza atıyor.

ASELSAN ile SSB arasında, bu kez yaklaşık 470 milyon dolarlık yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KENT GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.