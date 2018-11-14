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ASELSAN kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitti

Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, 43’üncü kuruluş yıl dönümünde 6 bini aşkın çalışanı ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

İHA | 14.11.2018 - 13:12..
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ASELSAN kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yöneticiler ve çalışanlar ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek geldikleri Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu.

"GURURLA HUZURLARINIZDAYIZ"

Mozoleye çelenk bırakan Prof. Dr. Haluk Görgün, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Prof. Dr. Görgün, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, ASELSAN ailesi olarak kuruluşumuzun 43’üncü yılını kutladığımız bu günde gururla yüksek huzurlarınızdayız. Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, küresel pazarda oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, stratejik bir ortak olarak güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olarak varlığını sürdürmekte, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir.

"MİLLETİMİZİN ASELSAN'I..."

Kahraman ordumuzun ve milletimizin ASELSAN’ı olmak için ilerlediğimiz teknoloji yolculuğunda ‘Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur’ özdeyişiniz ana ilkemiz olmuştur. Ruhunuz şad olsun.”

ASELSAN kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitti

ASELSAN kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitti

ASELSAN kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitti


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