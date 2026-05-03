ASELSAN piyasa değeriyle borsada öncü

Borsa İstanbul'da nisan ayında BIST 100 endeksi 14.442,56 puanla BIST 30 endeksi de 16.601,12 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Şirket bilançoları da yurt içi piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Bu anlamda endeksteki ağırlığı en yüksek şirket ASELSAN, nisan ayında yüzde 31,23 yükselirken söz konusu dönemi 1 trilyon 916 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE SAHİP

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynayan ASELSAN, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

Son yıllarda dünya genelinde yatırımcı ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi.

Küresel borsalarda da büyüme potansiyeli en yüksek firmalar, teknoloji tabanlı şirketlerden oluşuyor. Savunma sanayisinde de benzer bir ayrışma yaşanıyor.

SAVUNMA TEKNOLOJİSİ GELİŞTİREN ŞİRKETLER ÖNEM KAZANDI

Sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil savunma teknolojisini geliştiren şirketler, yatırımcılar nezdinde önem kazandı.