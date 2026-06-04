ASELSAN ve SSB, 271,5 milyon dolarlık yeni iş anlaşmasını duyurdu

Türkiye, savunma sanayiinde geldiği noktada kendi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda önemli bir yol katetti.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalandı.

Anlaşmalara dair ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı.

TESLİMATLAR 2026 İLE 2033 YILLARI ARASINDA

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.