ASELSAN’dan Çelik Kubbe hamlesi: Teslimatta yüzde 50 artışa gidiliyor

Savunma sanayii fuarı SAHA 2026 kapsamında konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2024’te açıklanan strateji doğrultusunda daha yüksek katma değerli ürünlere yöneldiklerini ve ihracatta yeni bir rekor hedeflediklerini söyledi.

Akyol, küresel savunma harcamalarındaki artışın da etkisiyle ASELSAN’a yatırımcı ilgisinin yükseldiğini, şirketin piyasa değerinin 2 trilyon lirayı aştığını ifade etti.

Türkiye’de savunma harcamalarının artması ve sahada kanıtlanmış ürünlerin çoğalmasıyla sektörün hızlı büyüdüğünü vurgulayan Akyol, ASELSAN’ın sipariş portföyündeki güçlü artışa dikkat çekti. 2024’te yüzde 28 büyüyen bakiye siparişlerin 2025’te yüzde 46 artarak 20,4 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

İHRACAT SİPARİŞLERİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

İhracat tarafında ise daha çarpıcı bir tablo ortaya kondu: 2025 genelinde yüzde 103 artışla 2,1 milyar dolarlık ihracat siparişi alınırken, 2026’nın ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 69 artarak 629 milyon dolara ulaştı ve yeni siparişlerin yarısını oluşturdu.

SAHA 2026 kapsamında Reuters'a konuşan Akyol, “Aselsan Next” programıyla ihracat öncelikli büyümeyi merkeze aldıklarını belirterek, NATO ve Avrupa başta olmak üzere dost ülkelerle iş birliklerini artırdıklarını söyledi. Bu yıl ihracat sözleşmelerinde geçen yılın da üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Akyol, ihracat büyümesinin şirketin genel büyüme oranının üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Şirketin dost-düşman tanıma, kripto haberleşme ve füze alt sistemlerinin NATO projelerine dahil edildiğini hatırlatan Akyol; Polonya, Romanya ve Macaristan ile sözleşmelerin bulunduğunu, Avrupa ve Balkanlar’da faaliyetlerin genişlediğini belirtti. Orta Doğu ve Asya’da da uzun yıllara dayanan iş birliklerinin sürdüğünü vurguladı.

ÇELİK KUBBE'DE SERİ ÜRETİM ARTIYOR

ASELSAN, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe projesinin ana yüklenicileri arasında yer alıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geçen yıl verilen 6,5 milyar dolarlık siparişin yaklaşık 3,2 milyar dolarlık kısmı ASELSAN’a ayrıldı.

Akyol, 2025’te yaklaşık 100 sistem teslim ettiklerini hatırlatarak bu yıl 150’nin üzerinde Çelik Kubbe unsurunun, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verileceğini söyledi. Teslimatlar arasında erken ihbar radarları, elektronik harp sistemleri ve farklı irtifalarda görev yapan hava savunma platformları bulunuyor.

Yüksek irtifa savunmasının önemli parçası olan SİPER füzesinin yeni nesilleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Akyol, özellikle düşük irtifada drone tehditlerine karşı lazer, elektromanyetik silahlar ve “drone avcı drone” gibi yeni sistemlerin de devreye alınacağını açıkladı.

Akyol, ayrıca Çelik Kubbe bileşenlerinin dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeline sahip olduğunu, sistemin alt unsurlarının halihazırda farklı coğrafyalarda aktif kullanıldığını ifade etti.

DENİZ PROJELERİNDE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin korvet ve fırkateyn projelerinin ardından TF-2000 hava savunma muhribi ve milli denizaltı gibi büyük projelere yöneldiğini belirten Akyol, ülkede 40’tan fazla geminin eş zamanlı inşa edildiğini söyledi. ASELSAN’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı bölgelerindeki tersanelere de radar, optik ve savunma sistemleri sağladığını belirten Akyol, Avrupa ve Asya’daki tersanelerle yeni iş birlikleri için görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

MİLLİ ENTEGRE HAVA SAVUNMA MİMARİSİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerine sahip olan Çelik Kubbe, yeteneklerine her geçen gün bir yenisini ekleyerek gelişmeye devam ediyor.

Savunma Sanayii koordinasyonunda gelişimini sürdüren Çelik Kubbe'nin temelini oluşturan sistemlerden biri olarak KORKUT dikkati çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT, özellikle düşük irtifadan gelen tehditlere karşı etkili, mobil ve hızlı tepki verebilen bir sistem olarak öne çıkıyor.

Çelik Kubbe'nin diğer unsurları olan HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ hava savunma ailesi, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri arasında bulunuyor. SSB koordinasyonunda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen bu sistemler, hava araçları, seyir füzeleri, İHA’lar ve helikopterler gibi tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor.

ASELSAN, ROKETSAN VE TÜBİTAK SAGE İŞ BİRLİĞİ

Yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik hava savunma sistemi olan SİPER; ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirildi.

Savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füze benzeri tehditler, İHA’lar ve diğer hava araçlarına karşı kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını hedefleyen SİPER hava savunma sisteminin Blok 1 ürünü TSK envanterine girerken SİPER Blok 2 üzerindeki çalışmalar ise hala devam ediyor.

Türkiye ayrıca, alçak irtifada askeri birlikleri korumak için ROKETSAN tarafından geliştirilen omuzdan atılan SUNGUR sistemi, hava platformlarından atılabilen TÜBİTAK SAGE'nin GÖKTUĞ füzesiyle havadan havaya angajman yeteneğini artırdı.

Lazer tabanlı yüksek hassasiyetli sistemler olan ASELSAN'ın GÖKBERK ve ROKETSAN'ın ALKA ile yeni nesil savunma konseptlerine öncülük eden Türk savunma sanayisi, tüm sistemleri birlikte çalışan bir mimaride tasarlıyor.

Bu anlayışın ürünü olarak, füze, namlulu ve lazer sistemlerini entegre eden hibrit yapıya sahip ASELSAN'ın GÜRZ hava savunma sistemi ve aynı vizyonla geliştirilen GÖKER, GÖKDENİZ, GÖKSUR ve ROKETSAN'ın LEVENT gibi sistemleri ise ihtiyaca özel çözümler sunuyor.

TEHDİDİ KAYNAĞINDA YOK EDEN FÜZELER

Türkiye, savunmanın yanında tehdidi doğduğu yerde tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için milli çözümler geliştirmeye devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM ailesi mühimmatlar, OMTAS, UMTAS, KARAOK tanksavar sistemleri, TRLG-122/230, İHA-122/230, K+ güdümlü roketler, TAYFUN, AKYA, ÇAKIR, ATMACA ve SOM gibi stratejik füze sistemleri Türkiye'nin sahadaki etki gücünü artıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

Ağustos 2025'te düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün gerçekleşen teslimatlar, verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.” demişti.

ASELSAN'ın Çelik Kubbe'de sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha bulunduğuna işaret eden Erdoğan, sahadaki bütün sistemlerin birbiriyle anlık haberleşmesini ve entegre çalışmasını sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN'ın geliştirdiğini kaydetti.

Erdoğan, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak bu yazılım sayesinde sahadaki yüzlerce hava savunma sisteminin tek bir sistem gibi hareket edeceğini bildirdi.

DÜNYA BASINI TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBE'SİNİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Amerikan Bloomberg kanalının, konuya ilişkin "Türkiye, savunma alanında güçlenmek için 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisini tanıttı" başlıklı haberinde, şunlar kaydedildi:

“Erdoğan yönetiminde NATO üyesi Türkiye, Orta Doğu'daki varlığını genişleten ordusunu güçlendirmek için savaş uçağı, fırkateyn, insansız hava aracı ve balistik füze üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ASELSAN, insansız hava araçlarından savunma sistemlerine kadar Türkiye'nin çoğu iddialı projesinde yer alıyor.”

Haberde, Erdoğan'ın açılış konuşmasında söylediği "Bu, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır." sözüne de yer verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın yeni bir teknoloji üssüne yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını duyurduğu belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın, ilk etabının 2026 ortalarında devreye girmesi beklenen üssün, "ülkedeki en büyük savunma sanayi yatırımı ve Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi" sözlerine dikkati çekildi.

"The Independent" gazetesi de haberinde, "Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığını kullandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sisteminin ülkenin savunma ihtiyaçları için "dönüm noktası" olduğunu söylediği aktarıldı.

Ayrıca haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu sistemlerin Türkiye’ye güç katacağı, hava savunmasında Türkiye için yeni bir dönemin başladığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın prestijli dergilerinden Der Spiegel'in, "Erdoğan, yeni savunma sistemi 'Çelik Kubbe'yi tanıttı" başlığıyla yayımladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye, yerli ve milli olarak geliştirilen yeni bir hava savunma sistemine güvenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da üretici firma Aselsan'da savunma sisteminin resmi tanıtımını yaparken, 'Çelik Kubbe'nin ülke ve savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.”

"Hava sahasının güvenliği için yaklaşık yarım milyar dolar değerinde 47 araç satın alınacak. Silah geliştirme çalışmalarına da önemli yatırımlar yapılıyor." ifadelerinin yer aldığı haberde ayrıca, "NATO'nun asker sayısı bakımından ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, özellikle hava muharebesi ve hava savunması alanlarında askeri kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Katar'ın Al Jazeera kanalı, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" sisteminin, Türk savunma sanayisinin özgürlüğü açısından tarihi bir adım olduğunu ve ülkeyi "hava savunmasında yeni bir seviyeye" taşıdığını vurguladı.

Haberde, özellikleri ön plana çıkarılan sistemin dost ve müttefik ülkelerle paylaşılabileceğine dair diplomatik açılımlara da gönderme yapılırken, bu paylaşım stratejisinin Türkiye’nin küresel savunma diplomasisini güçlendireceği belirtildi.

Yediot Ahranot gazetesi, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'deki Demir Kubbe hava savunma sistemine benzer Çelik Kubbe'yi ilan ettiğini duyurdu.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalttığını, insansız hava araçlarının üretiminde lider üreticiler arasına yükseldiğini ve askeri ihtiyaçlarını kendisi üretme hamlesi yaptığına dikkati çekti.

İsrail merkezli i24 News ise "Erdoğan, Türkiye'nin yeni 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Çelik Kubbe sisteminin Türkiye’yi savunma alanında küresel bir aktör konumuna taşıyacağı yönündeki açıklamaları öne çıkarıldı.

Haberde ayrıca, 460 milyon dolar değerindeki sistemin 47 araçtan oluştuğu ve Türk ordusunun kullanımına verildiği aktarıldı.

Çin'in Xinhua ajansı, Erdoğan'ın konuşmasına yer verdiği habere "Türkiye, yerli Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bileşenlerini teslim etti." başlığını attı.

Dün temel atma töreni yapılan Oğulbey Teknoloji Üssü'ne ilişkin fotoğrafların kullanıldığı haberde "sistemler sistemi" olduğu vurgulanan hava savunma sisteminin özellikleri tanıtıldı.

Tokyo merkezli Nikkei gazetesinin "Erdoğan: Yerli hava savunma sistemi inşa ediyoruz" başlıklı haberinde ise Türkiye'de "savunma devlerinin büyük yatırımlar yaptığına" dikkati çekildi.