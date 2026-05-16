ASELSAN'dan EFES-2026'da gövde gösterisi

Türkiye’nin en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, yerli savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Tatbikat kapsamında açılan savunma sanayii sergisinde yer alan ASELSAN, geliştirdiği yeni nesil sistemlerle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin odağı oldu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER SAHAYA ÇIKTI

EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. Uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören organizasyonda, Türkiye’nin savunma alanındaki teknolojik kabiliyetleri sahada sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Savunma Sanayii Sergisi’nde yer alan ASELSAN, kara, hava ve elektronik harp alanlarında geliştirdiği sistemleri tanıttı.

KOCATEPE İLK KEZ KULLANILDI

Tatbikatın en dikkat çeken gelişmelerinden biri, ASELSAN tarafından geliştirilen KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi’nin ilk kez aktif şekilde kullanılması oldu.

Sistem, sahadaki birlikler arasında anlık koordinasyon ve veri paylaşımı sağlayarak operasyonel etkinliğin artırılmasına katkı sundu.

KORKUT VE ÇELİKKUBBE DİKKAT ÇEKTİ

ASELSAN standında yer alan sistemler arasında KORKUT 35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi öne çıkan unsurlardan biri oldu. Hava tehditlerine karşı geliştirilen sistem, tatbikat alanında performansıyla dikkat çekti.

Ayrıca Korkut 25 Hava Savunma Sistemi, Kılıç OSA, Tufan Kamikaze İDA, elektro-optik çözümler ve ÇELİKKUBBE unsurları da sergilenen sistemler arasında yer aldı.

30’DAN FAZLA SİSTEM GÖREV ALDI

Tatbikatta görev alan ASELSAN sistemleri arasında ACAR İHA Tespit Radarı, MİLKED Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi, KALKAN Hava Savunma Sistemi, SERHAT Havan Tespit Radarı, ASELPOD Elektro-Optik Hedefleme Podu ve İHTAR İHA Karşı Tedbir Sistemi de bulundu.

ÇELİKKUBBE’nin kritik bileşenleri arasında gösterilen SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri de tatbikatta aktif rol aldı.

ELEKTRONİK HARP KOŞULLARINA DAYANIKLI YAZILIM

Sergide ayrıca ASELSAN’ın geliştirdiği ARTSoft MAESTRO yazılımı da tanıtıldı. Yüksek güvenlikli mesajlaşma, dosya aktarımı ve canlı görüntülü iletişim imkanı sunan sistemin, elektronik harp koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çektiği belirtildi.

YABANCI HEYETLERDEN YOĞUN İLGİ

Tatbikat alanındaki ASELSAN çözümleri, çok sayıda yabancı askeri heyet ve savunma sanayii temsilcisi tarafından yerinde incelendi. Yerli savunma teknolojilerinin sahadaki performansı, uluslararası katılımcılar tarafından yakından takip edildi.

EFES-2026 kapsamında sergilenen sistemlerin, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı yerli üretim kapasitesini ve teknolojik bağımsızlık hedefini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendirildi.