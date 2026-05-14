ASELSAN'dan gençlere teknoloji mesajı: Dünya yürürken sizinle koşuyoruz

Türk savunma sanayii, genç yeteneklerin omuzlarında yükseliyor..

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara’da düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümünü, yapay zekâ alanındaki ilerleyişini ve genç mühendislerle kurulan iş birliğini anlattı.

Akyol, ASELSAN’ın yalnızca savunma teknolojileri geliştiren bir şirket değil, aynı zamanda genç girişimcileri destekleyen büyük bir teknoloji ekosistemi haline geldiğini söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile ODTÜ TEKNOFEST Topluluğu iş birliğinde düzenlenen zirvede konuşan Akyol, “Bağımsız Gelecek: Milli Teknoloji Hamlesi” teması kapsamında ASELSAN’ın son yıllardaki büyüme ivmesini ve küresel hedeflerini değerlendirdi.

“KILIÇ’IN MOTORLARI TEKNOFEST’TEN ÇIKTI”

Gençlerle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Akyol, TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye’nin teknoloji ekosistemine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Akyol, Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ’a ilişkin dikkat çeken bir örnek paylaşarak, “KILIÇ’ın arkasındaki dört motor, TEKNOFEST Sualtı Yarışması’nda dereceye giren ve sonrasında şirket kuran genç arkadaşlarımız tarafından geliştirildi” dedi.

ASELSAN’ın genç yetenekleri desteklemek amacıyla lise düzeyinden itibaren çeşitli programlar yürüttüğünü belirten Akyol, Ankara ve Konya’daki yüksek başarı sıralamasına sahip iki Anadolu Meslek Lisesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi.

“ASELSAN AMBARGOLARA KARŞI DOĞDU”

Konuşmasında şirketin tarihsel gelişimine de değinen Akyol, ASELSAN’ın 50 yıl önce Türkiye’ye uygulanan ambargoların ardından kurulduğunu hatırlattı.

Savunma sanayisinde tam bağımsızlığın stratejik önemine dikkat çeken Akyol, Türkiye’nin bugün Avrupa’nın yaşadığı güvenlik kaygılarını yıllar önce deneyimlediğini ifade etti.

14 Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının sektör için bir dönüm noktası olduğunu belirten Akyol, o tarihten sonra yurtdışından alınması planlanan projelerin milli şirketlere verilmesiyle ASELSAN’ın büyük bir büyüme sürecine girdiğini anlattı.

Şirketin çalışan sayısının 2 binden 14 bine yükseldiğini kaydeden Akyol, savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesinin Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığında kritik rol oynadığını söyledi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HAVA SAVUNMA TESİSİ KURULUYOR

Küresel güvenlik mimarisinde teknolojinin belirleyici unsur haline geldiğini ifade eden Akyol, ASELSAN’ın üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 200 artırdığını açıkladı.

Teslim sürelerini 48 aydan 28 aya indirdiklerini belirten Akyol, Ankara’da yürütülen dev yatırım projesine ilişkin de bilgi verdi.

“7 bin dönüm arazi üzerinde Avrupa’nın en büyük hava savunma tesisini inşa ediyoruz” diyen Akyol, söz konusu yatırımın şirketin mevcut altı kampüsünün toplamından daha büyük bir dönüşüm projesi olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKÂ VE KUANTUM TEKNOLOJİLERİ ÖN PLANDA

ASELSAN’ın yalnızca klasik savunma sistemlerinde değil, ileri teknoloji alanlarında da yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Akyol; GaN tabanlı milli çipler, elektro-optik sistemler, kuantum teknolojileri, anti-drone çözümleri ve alçak yörünge uydu projelerine dikkat çekti.

Yapay zekânın artık mühendislik süreçlerinin ayrılmaz parçası haline geldiğini vurgulayan Akyol, ASELSAN’ın Türkiye’nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip olduğunu söyledi.

Kritik askeri verilerin tamamen özgün ve kapalı sistemlerde işlendiğini belirten Akyol, yapay zekâ destekli projelerin artık doğrudan gelir üretmeye başladığını ifade etti.

“EN ÇOK GELİR GETİREN 3. PROJEMİZ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ”

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akyol, yapay zekâ projelerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

“Bu yıl açıklanan ilk çeyrek bilançosunda en çok gelir getiren üçüncü projemiz yapay zekâ destekli bir proje oldu” diyen Akyol, geliştirilen sistemlerin sahada aktif olarak kullanıldığını ve doğrudan ekonomik katkı sağladığını belirtti.

Bazı yapay zekâ modellerini tamamen kendi ekiplerinin geliştirdiğini söyleyen Akyol, ASELSAN’ın bu alanda önemli bir teknoloji üreticisine dönüştüğünü kaydetti.

“TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI”

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan beyin göçü konusuna da değinen Akyol, ASELSAN’ın artık yurt dışından Türkiye’ye mühendis çektiğini söyledi.

Son 1,5 yılda yurt dışından yapılan 2 bin 500 başvurudan 194 kişinin şirkette göreve başladığını açıklayan Akyol, Almanya ve İngiltere’den gelen mühendislerin Türkiye’deki teknoloji altyapısının Avrupa’nın birçok noktasından daha ileri olduğunu dile getirdiğini aktardı.

“DÜNYA YÜRÜRKEN BİZ KOŞUYORUZ”

Şirketin küresel başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akyol, ASELSAN’ın bugün Avrupa’nın en değerli savunma şirketlerinden biri konumuna yükseldiğini ifade etti.

Dünyadaki halka açık savunma şirketlerinin son iki yılda ortalama yüzde 11 büyüdüğünü belirten Akyol, “Biz ASELSAN olarak aynı dönemde yüzde 29 büyüdük. Dünyadaki rakiplerimiz yürürken biz koşuyoruz” dedi.

25 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve ihracatın her yıl yüzde 100’ün üzerinde arttığını vurgulayan Akyol, ASELSAN’ın küresel ölçekte büyümesini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.