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Aselsan'ın kârı yüzde 79 arttı

Satış gelirlerini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüze 46,4 artıran Aselsan, 1 milyar lira yatırım harcaması hedefliyor.

AA | 09.05.2019 - 08:03..
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Aselsan yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79.1 artışla 629.3 milyon lira net kâr etti.

SATIŞ GELİRLERİ 2 MİLYAR LİRA

Şirket önceki gün akşam açıkladığı Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirlerini 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 46.4 artırarak 2 milyar liraya çıkardı.

Aselsan'ın kârı yüzde 79 arttı

Bu yılki finansal hedeflerinde değişiklik yapmayan Aselsan, satış gelirlerinde yüzde 40-50 artış, kur farkından arındırılmış yüzde 19-21 FAVÖK marjı ve 650 milyon lirası duran varlık olmak üzere 1 milyar lira yatırım harcaması hedefliyor.

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