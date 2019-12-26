taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.937
Euro
6.5905
Altın
1509.83
Borsa
113732.88
Gram Altın
287.982
Bitcoin
42979.91

Asgari ücret belli oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı.

DHA | 26.12.2019 - 17:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Asgari ücret belli oldu

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz kararını oy çokluğu ile aldı." açıklamasında bulundu.

NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 LİRA

Karara göre 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu.

Böylece asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.

YÜZDE 15 ZAM

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Selçuk,  şunları söyledi: "Bu yıl komisyon kararı, oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek."

Asgari ücret belli oldu: 2 bin 324 lira VİDEO

Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

725
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

157
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

313
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

1515
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

525
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir