Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz kararını oy çokluğu ile aldı." açıklamasında bulundu.

NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 LİRA

Karara göre 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu.

Böylece asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.

YÜZDE 15 ZAM

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bu yıl komisyon kararı, oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek."

Asgari ücret belli oldu: 2 bin 324 lira VİDEO