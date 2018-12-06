Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK'İN TALEBİ

2019 yılında DİSK yeni asgari ücretin net 2 bin 800 lira olmasını istiyor. DİSK başkanı Arzu Çerkezoğlu taleplerini şöyle duyurdu: "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır".

CHP'NİN TALEBİ

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için CHP bir kanun teklifini sundu. CHP bu teklifle Asgari Ücret'in net 2200 lira olmasını önerdi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, "Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli." dedi.

4 TOPLANTI YAPILACAK

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugünki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

ENFLASYON NE DİYOR

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL