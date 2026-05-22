Asgari ücretliye 6 bin 66 TL ek ödeme! Kurban Bayramı için hesaplandı...

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları yapıldı.

İdari izinle birlikte 9 güne çıkarılan bayram tatilinde kamu kurumları birçok resmi kuruluş kapalı olacak.

Tatil boyunca çalışmaya devam edecek ise milyonlarca işçi var.

Özellikle sağlık, güvenlik, ulaşım, market, turizm ve hizmet sektörlerinde görev yapan çalışanlar bayramda "mesai" yapacak.

KURBAN BAYRAMI MESAİSİ 2026

Bayram süresinde çalışan işçiler, "çift yevmiye" sistemiyle refahlayacak.

Kurban Bayramı mesaisi hesabında çalışanın brüt maaşı esas alınıyor.

Aylık brüt ücretin 30’a bölünmesiyle günlük çalışma ücreti ortaya çıkıyor. Daha sonra resmi tatilde çalışılan gün sayısına göre ek ödeme hesaplanıyor.

Mevcut brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre günlük ücret yaklaşık 933 lira seviyesinde bulunuyor.

6 BİN 66 LİRA EK ÖDEME

Kurban Bayramı’nda arife günü öğleden sonra başlayan resmi tatil süresiyle birlikte toplam çalışma süresi 4,5 güne kadar çıkabiliyor.

Bayramın tamamında çalışan asgari ücretli bir işçinin alacağı ek ödemenin yaklaşık 7 bin 150 lira brüt tutara ulaşabileceği belirtiliyor.

Kesintilerin ardından çalışanın hesabına yatacak net ek ödemenin ise yaklaşık 6 bin 66 lira olacağı hesaplanıyor.