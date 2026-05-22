Hatay'da selde kaybolan gencin cesedi bulundu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay genelinde etkili olan sağanak yağış, birçok noktada taşkınlara neden olmuştu. Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bulunan Karaçay Nehri’nin taşmasıyla birlikte bölgede hayat durma noktasına gelmişti.

Taşkın sırasında Samandağ ile Antakya’yı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü’nün Samandağ yönündeki kısmı çökmüş, o sırada köprüden geçen bir araç nehre sürüklenmişti.

ARAÇ NEHRE DÜŞMÜŞ, İKİ GENÇ KAYBOLMUŞTU

Köprü çökmesi sırasında araçta bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Olayın ardından bölgeye AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Günlerdir sürdürülen yoğun arama çalışmalarına rağmen gençlere ulaşılamamıştı.

19 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının sürdüğü süreçte ekipler, Asi Nehri’nin Akdeniz ile birleştiği noktada bir erkek cesedi buldu. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bulunan cesedin kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’e ait olduğu anlaşıldı.