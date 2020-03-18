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Asılsız 'koronavirüs' paylaşımı yapan 24 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden, 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

DHA | 18.03.2020 - 08:29..
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Asılsız 'koronavirüs' paylaşımı yapan 24 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜ VE SES DOSYALARI PAYLAŞILDI

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

24 KULLANICI DAHA GÖZALTINDA

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 137 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24’ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir." denildi.

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