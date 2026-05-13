Aşiret düğününde milyonlarca lira toplandı: Saymaktan yorulup makine kullandılar

Türkiye'nin özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde köklü bir gelenek olan 'aşiret düğünleri', hem kültürel öğeleri hem de gösterişli kutlamalarıyla dikkat çekiyor.

Bu düğünlerde gelin ve damada takılan altınlar ile saçılan paralar şaşırtmaya devam ediyor.

BAZI AŞİRETLER SADELEŞMEYE GİDİYOR

Son zamanlarda hem rekor rakamlarla gündeme geliyor hem de bazı aşiretlerde sadeleşmeye gidiliyor.

Şırnak'ın Goyan aşireti, düğünlerde geline en fazla 70 gram altın takılması, düğün süresinin kısaltılması ve çeşitli harcamalara üst sınır getirilmesi gibi 21 maddelik yeni kurallar belirlemişti.

Aşiret bu kararla, gençlerin evlenmesini kolaylaştırmayı ve israfı önlemeyi hedeflediğini belirtmişti.

BANKA SANILDI, AŞİRET DÜĞÜNÜ ÇIKTI

Ancak hala yüklü takıların takıldığı aşiret düğünleri de medyaya yansımaya devam ediyor.

Bunlara bir örnek daha sosyal medyada paylaşıldı.

İzleyenlerin 'banka' sandığı o görüntüler, doğudan bir aşiret düğününe ait çıktı.

SAYMAKTAN YORULUNCA MAKİNEYE GEÇTİLER

Düğünde milyonlarca lira toplandı.

Gelin ve damadın yakınları, düğün sonrası para saymak için bir masa başında toplandı.

Ancak miktar o kadar yüksekti ki, para saymaktan yorulunca, çareyi para sayma makinesi kullanmakta buldular.