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Aşırı sıcaklar, dünyada 1.2 milyar insanı etkileyecek

Aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresi, her yıl şu anda 1.2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkileyecek.

AA | 15.03.2020 - 08:05..
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Phys.org sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anki sera gazı atıkları dikkate alındığında gelecekte aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresinin her yıl şu anda 1.2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkisi altına alacağını öngördü.

1.5 DERECELİK ARTIŞ, 500 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Araştırma, küresel hava ısısının sanayi öncesi döneme göre bir buçuk derece artması halinde aşırı sıcaklıkların 500 milyon insanın yaşadığı alanları etkileyeceğini ortaya koydu.

Aşırı sıcaklar, dünyada 1.2 milyar insanı etkileyecek

2100 YILINDA 1.2 MİLYAR İNSAN ETKİLENECEK

Artışın 2 dereceyi bulması halinde 800 milyon kişinin aşırı sıcaklardan zarar göreceği belirtilen çalışmada, 2100 yılında ise ısının tam 3 derece yükselebileceği ve bu durumda 1.2 milyarlık dünya nüfusunun aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalacağı vurgulandı.

Çalışmada ayrıca küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekilerek, dünyanın 19. yüzyılın sonlarındaki ısı değerlerine göre şu anda 1.2 derece daha sıcak olduğunun altı çizildi.

Aşırı sıcaklar, dünyada 1.2 milyar insanı etkileyecek

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