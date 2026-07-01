Aşırı sıcaklarda beslenme rehberi: Neleri yemeli, neleri içmeliyiz

Haziran ayı ortalarından bu yana ülke genelinde termometreler yukarı yönde hareketlenmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerler, beslenme düzenini de etkiliyor.

Ağır, yağlı, yoğun kalorili yemekler, 'fast-food' ve abur-cuburlar, tatlılar fazla geliyor, yenmesi külfete dönüyor.

Bu yiyecekler vücudu yorarken, halsizliği de tetikliyor.

Peki, sıcak yaz aylarında neleri tüketmeli, neleri menülerimizden çıkartmalıyız?

VÜCUDUNUZU SERİNLETİN, DENGEDE TUTUN

Uzmanlara göre, kavurucu sıcaklar vücudun sıvı, sodyum, potasyum, magnezyum ve mineral kaybını hızlandırıyor.

Terleme artınca susuzluk riski yükseliyor; bu da halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, hatta sıcak çarpması gibi sorunlara yol açabiliyor.

Doğru beslenme ise hem hidrasyonu destekliyor hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışanlar için bu dönem kritik önem taşıyor.

Hafif, su oranı yüksek gıdalar ve düzenli sıvı alımı ile yaz günlerini daha konforlu geçirmek mümkün.

SICAK GÜNLERDE BESLENMENİN TEMEL KURALLARI

Bol sıvı tüketin, susamayı beklemeyin:

Sıcak havalarsa yetişkinlerin günlük su ihtiyacı artar.

Kadınlarda yaklaşık 2,7 litre, erkeklerde 3,7 litre toplam sıvı alımı hedeflenmeli; aşırı sıcaklarda 3 litre ve üzeri (boy kilo indeksine göre değişiklik gösterebilir) öneriliyor.

Susuzluk hissi geç bir uyarıdır, bu yüzden suyu gün içine yayın.

Her saatte bir bardak su içmek pratik bir yöntem.

Tercih edilecekler: Su, sade maden suyu, az tuzlu ayran, kefir, şekersiz bitki çayları, ev yapımı limonlu su veya taze meyve aromalı su.

Kaçınılacaklar: Gazlı/şekerli içecekler, aşırı kafeinli çay/kahve ve alkol (bunlar diüretik etkiyle sıvı kaybını artırır).

Hafif ve su oranı yüksek besinleri tercih edin:

Ağır, yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyecekler sindirimi zorlaştırır, vücut ısısını yükseltir ve yorgunluk yaratır.

Bunun yerine su içeriği yüksek, kolay sindirilen seçenekler tüketin.

Sebzeler: Salatalık, domates, marul, kabak, semizotu.

Meyveler: Karpuz, kavun, şeftali, çilek, erik, üzüm.

Süt ürünleri: Yoğurt, ayran, cacık, kefir.

Diğer: Zeytinyağlı sebze yemekleri, soğuk çorbalar, salatalar, haşlama/ızgara/buğulama proteinler.

Tahıllar: Tam tahıllı ekmek, bulgur, yulaf gibi lifli seçenekler.

Öğünleri küçültün ve sıklaştırın:

Büyük porsiyonlar yerine günde 3 ana ile 2-3 ara öğün şeklinde beslenin.

Özellikle öğle saatlerinde (12.00-16.00) ağır yemeklerden kaçının.

Gıda güvenliğine dikkat:

Et, süt ürünleri gibi çabuk bozulan gıdaları buzdolabında saklayın, dışarıda uzun süre bırakmayın.

Mineral dengesini koruyun:

Terle kaybedilen mineralleri yenilemek için potasyum, sodyum ve magnezyum kaynaklarını dengeli tüketin.

Aşırı tuzdan kaçının ama doktorunuz aksini önermedikçe tamamen kesmeyin.

ALTERNATİF YÖNTEMLER KULLANIN

Mevsim sebze-meyvelerini bolca tüketin.

Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırın yöntemlerini kullanın.

Kronik hastalığı olanlar, ilaç kullananlar ve hamileler mutlaka doktor tavsiyesi almalı.

Çocuklar ve yaşlılar daha hassas; sıvı kaybına karşı ekstra dikkat edin.