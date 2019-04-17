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Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Daha önce seksi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Rihanna, Suudi iş insanı Hassan Jameel ile sevgili olduktan sonra mütevazi bir hayat seçti.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 07:09..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen yıl Suudi iş insanı sevgilisi Hassan Jameel ile yeni bir aşka yelken açtı.

HAYATI DEĞİŞTİ

30 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, yeni aşkıyla birlikte baştan aşağı bir değişim yaşadı.

PARTİLERE GİTMEZ OLDU

Güzel yıldız önce sık sık gittiği partileri bıraktı. Sonra da sevgilisine daha çok vakit ayırabilmek için müzik dünyasından uzun süre ayrı kaldı. Son değişimi ise giyim tarzıydı.

DEKOLTELİ KIYAFETLER ÇÖPE GİTTİ

Bugüne kadar derin dekolteli kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz şarkıcı, önceki gün sevgilisiyle birlikte New York'taki Perry Street'ten çıkarken objektiflere takıldı. Yan yana görüntü vermekten kaçınan ikilinin, 34 dolar hesap ödediği ortaya çıktı.

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

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