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Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

Adana'da askerde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşaımını kaybeden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 22.09.2019 - 15:17..
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Vatani görevi için ikamet ettiği Bursa'dan Adana'daki birliğe giden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, sabah saatlerinde fenalaştı.

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi ilk olarak babaevine getirildi.

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

DUALARLA UĞURLANDI

Burada okunan duanın ardından şehidin cenazesi Ovaakça Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşlar katıldı.

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Cenazede baba Ali Gürbüz ayakta güçlükle dururken, namaza binlerce kişi katıldı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Ovaakça aile kabristanına defnedildi.

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

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