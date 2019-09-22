Askerde beyin kanaması geçiren şehit için tören düzenlendi

Vatani görevi için ikamet ettiği Bursa'dan Adana'daki birliğe giden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, sabah saatlerinde fenalaştı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi ilk olarak babaevine getirildi.
DUALARLA UĞURLANDI
Burada okunan duanın ardından şehidin cenazesi Ovaakça Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşlar katıldı.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Cenazede baba Ali Gürbüz ayakta güçlükle dururken, namaza binlerce kişi katıldı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Ovaakça aile kabristanına defnedildi.