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Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor

Milli Savunma Bakanlığı’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak koronavirüsten korunduğu belirtildi.

DHA | 21.03.2020 - 16:02..
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Milli Savunma Bakanlığı’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak koronavirüsten korunduğu belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor

ARALIKLI DÜZEN

Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." denildi.

Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor

Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor

Askerler aralıklı düzende oturup, virüsten korunuyor

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