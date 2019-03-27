taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4311
Euro
6.20485
Altın
1312.845
Borsa
91855.14
Gram Altın
228.834

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

DHA | 27.03.2019 - 18:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı.Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

ÖĞRENCİLERE CEVAP GÖNDERDİLER

Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler çocukların izlemesi için Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

Çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri  olarak çalışıyoruz." dedi.

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

223
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

88
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

186
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

143
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

300
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

308
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir