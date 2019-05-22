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Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

Yeni sistemde 6 ay daha askerlik yapacak olanlara, maaş dışında, TOKİ'den ev alırken öncelik, iş kurma amacıyla kredi gibi faydalar sağlanacak.

AA & Ensonhaber | 22.05.2019 - 09:27..
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Yeni askerlik sisteminde askerlik 6 aya düşürüldü. Ancak isteyen sınavları geçmesi halinde bir 6 ay daha askerlik yapabilecek.

"2 BİN LİRA MAAŞ ALACAKLAR"

Konuyla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu dönemdeki aylık harçlık 2 bin lira civarında bir para olacak. Mehmetçik 6 ay daha burada görevini yapacak. Bunu yapmamız lazım çünkü 6 aya indirdiğimiz zaman kadrolarımız boşalacak. Öyle olmaması için varsayımımız buradaki erlerimizin en az yarısının, üçte birinin kalması esasına dayalı." ifadelerini kullandı.

Yeni sistem askerliğini 6 ay uzatmak isteyenlere 2 bin lira dışında farklı imkanlar da sunuyor.

İşte o imkanlar:

-TOKİ ev alımında öncelik verilecek.

- İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından kredi sağlanabilecek.

- Muhtaç ailelere yardım yapılacak.

- Yükümlüler, askerlik hizmeti esnasında ücretsiz toplu taşımadan yararlanacak.

- Askerlik sonrasında ise erlerin hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kuruna destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası yapılmasına da katkı sağlanacak.

Yeni askerlik sistemi - YouTube'dan İZLE

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