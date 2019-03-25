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Aşkın Nur Yengi: 7 kilo verdim

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 09:18..
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Önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, samimi açıklamalarda bulundu. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pasaj satın aldığı haberlerine “Ne pasajı arkadaşlar, ben alışveriş merkezi satın aldım.” diyerek kahkaha attı.

Aşkın Nur Yengi: 7 kilo verdim

"DOKTOR KONTROLÜNDE KİLO VERDİM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Yengi, “Uzun zamandır diyet programı uyguluyordum, toplamda 7 kilo verdim. Doktor kontrolünde olunca daha sağlıklı oluyor. Zaten bir de kan şekeri düşüklüğü hastalığım olduğunu öğrendim. Kısaca hepsinin ilacı ve programı olunca, kilo vermek biraz daha kolaylaştı.” dedi.

"ÇOCUKLAR BİR ARADA OLALIM İSTİYOR"

Eski eşi Haluk Bilginer’le görüntülenmesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yengi, “Tabii ki görüşüyoruz, biz hiç kanlı bıçaklı olmadık. Çocuklar bir arada olmamızı çok istiyor.” dedi. Birlikte tatile de gittikleri hatırlatılan şarkıcı, “Elbette gidiyoruz, başka anlamlar çıkmasın. İyi vakit geçiriyoruz. Hayat bize ne gösterir bilemeyiz, ancak bizi sık sık göreceksiniz.” diye konuştu.

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