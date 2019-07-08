Aslı Aydıntaşbaş'a göre Çipras büyük işler yaptı

Aleksis Çipras, Yunanistan'da düzenlenen seçimlerde büyük bir hezimete uğradı. Ülke, Kyriakos Miçotakis ile yeni bir dönemin kapısını araladı.

Çipras'ın seçim hüsranı akıllara Aslı Aydıntaşbaş'ı getirdi.

2015 seçimlerinde Çipras'ın sandıktan zaferle çıkmasını büyük bir sevinçle karşılayan Aydıntaşbaş, Yunan lideri tebrik eden ilk isimlerdendi.

3 KELİMEYLE ÇİPRAS

Aleksis Çipras'ın "Sıcak, doğal ve sempatik" olarak nitelendiren Aslı Aydıntaşbaş, seçim sonuçlarını Twitter hesabından değerlendirdi.

"4 YILDA BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Gazeteci Aydıntaşbaş, "Şok değil tam da bu bekleniyordu. Çipras, kaybedeceğini bilerek seçime gitti. Daha genç. Bir kaç yıl muhalefette kalıp partisini şekillendirecek vakti var. Siyaset, uzun soluklu bir maraton.

2015 seçim zafer gecesinde ⁦@tsipras_eu⁩ ile çekilmiş resmimiz. Çipras 4 yılda büyük işler yaptı. Aşırı sol bir partiyle Yunanistan’ı ekonomik krizden çıkardı. Makedonya ile tarihi barış imzaladı. Ankara ile arayı iyi tuttu. Yunanistan’ı Batı’nın stratejik müttefiki taptı.

Şimdi @syriza_gr için kenara çekilip muhalefet yapma zamanı. Parti, Tsipras’ın hızına ayak uyduramadı. Yerel yönetimlerde performans gösteremedi. Çipras’ın bundan sonra yapması gereken, partide reform ve uluslararası dayanışma gündemi. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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