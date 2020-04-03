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Aslı Kocaeli ile Çarşamba Çikolataları’nı konuşuyoruz

Sosyal medyada @annenin.icsesi ile tanıdığımız Aslı Kocaeli ile çocuk yaşımıza yolculuğa çıkaran Çarşamba Çikolataları’nı, sosyal medyayı konuştuk…

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Aslı Kocaeli ile Çarşamba Çikolataları’nı konuşuyoruz

Aslı Kocaeli’ni, çoğumuz sosyal medyada Annenin İçsesi hesabıyla tanıyoruz. Zekasına, mizah anlayışına, samimi duruşuna insan hiç fark etmeden kapılıveriyor. Şimdi de işte Çarşamba Çikolataları! 90’ların naifliğine doğru bir yol uzanan bu yolculukta onlar, yatılı okulda okuyan Aslı’ya, dedesinin hiç aksatmadan her çarşamba getirdiği çikolatalar…

Aslı Kocaeli ile özellikle 90’lar kuşağının damağında tanıdık bir lezzet bırakacak kitabın konusunu, hikâyelerini, yazma sürecini konuştuk. Sosyal medyadan konuştuk. Yayınlanması da sosyal mesafeden ulaşacağımız günlere kısmetmiş. Evde kaldığımız şu karantina günlerinde, bu yaşayacağımız günlerden habersiz keyifli sohbetimizin enerjisi sarsın sizi…

#evdeyimokuyorum

#evdekal

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