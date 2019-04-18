Aslı Tandoğan doğum anını anlattı

İkinci kez anne olan ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, son doğumunu anlattı. Bebebğini 40 hafta dolmadan erken doğumla dünyaya etirdiğini söyleyen oyuncu, eşiyle birlikte çok korktuklarını söyledi.

İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından kesitler:

"HİÇ BEKLEMİYORDUK"

"Bebeğim 32 haftalık doğdu. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Öyle benim herhangi bir rahatsızlığım yoktu, bu yönde bir belirti de yoktu. 2 gün önce hatta doktora gitmiştik. Sonra öyle bir anda uyurken suyum geldi ve hemen hastaneye koştuk.

"ACİL BİR ŞEKİLDE DOĞUMA GİRDİM"

Farklı komplikasyonlar olabilirdi çünkü ciğerleri açılmamış oluyor daha o tarihte. İğne yapıldı fakat ikinci bir iğne beklenilmeden, hayatı risk yüzünden, acil bir şekilde doğuma girdim.

"İNANILMAZ AĞLADIK"

Eşimle el ele tutuştuk ve ağlayarak mı doğacak yoksa ağlamadan mı diye merak etmeye başladık. Çünkü ağlamadan doğarsa ciğerleri açılmamış demek oluyor. Fakat ağlayarak doğdu. İkimiz de inanılmaz ağladık bu mutluluğun tarifi yok tabii ki."