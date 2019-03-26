Aslı Zen eşine geri döndü

Şarkıcı Aslı Zen, Mayıs 2017'de nikah masasına oturduğu Bilal Yıldız'dan boşanma kararı almıştı. Zen, barıştıklarını ve boşanma davasını geri çektiklerini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

KOCASI GERİ DÖNDÜ

Aslı Zen, eşi Bilal Yıldız'la paylaştığı fotoğrafın altına "Evet aylardır siz merak ettiniz. Biz sustuk "Görüşmüyoruz, haberim yok" dedik. Bazen "Barıştık" dedik. Kafamız karışıktı. Ağır şeyler yaşadık. O bana, ben ona cezalar kestik. Ama aşk bu... Sevgi ...O kadar kuvvetli ki aramızda; ne o gidebildi ne ben. Ve biz affettik. Boşanma davamızı dün itibariyle geri çektik. Lütfen bizi daraltmayın, soru sormayın yargılamayın. Bosanmadık, ayrılmadık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi öğreniyoruz. Siz de bizi böyle kabul edin..." notunu düştü.

"BULUTLARIN ÜZERİNDE YAŞIYORDUK"

'Sen artık hiç eğlenceli değilsin’ İlk evliliğinden Mayra Karabalut adlı bir kızı olan Aslı Zen, şunları söylemişti: "Bana 'Sen artık hiç eğlenceli değilsin' dedi ve 12 gün önce çekip gitti. Oysa bulutların üzerinde yaşıyorduk. Meğer kendini borç çukurundan kurtarmak için en yakınlarımdan büyük paralar alıp kaçmış.''