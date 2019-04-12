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Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'a bir kez daha destek oldu.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 11:01..
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, önceki gün annesi ve kız kardeşinin de yer aldığı kermese katıldı. Doğan, merak edilenleri anlattı.

İŞTE ASLIHAN DOĞAN'IN AÇIKLAMLARINDAN ARA BAŞLIKLAR...

Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım

ÇOK AKILLI BİR BEBEK

"Hamza çok iyi, 6 aya yaklaştı. Onun her şeyi çok güzel. Diş çıkarıyor. Katı meyveye geçeceğiz. Allah nazardan saklasın, Hamza zor bir bebek değil. O bizi yataktan kaldıran bir bebek değil. Ben içgüdüsel olarak kalkıyorum, kontrol ediyorum. Birazcık mıncıklıyorum.

NEYİN NE OLDUĞU BELLİ OLACAK

Arda gereken şeyleri katıldığı programda söyledi. Çok mutlu oldum. O bana her zaman yardımcı oluyor. Hamza'nın her şeyinle ilgileniyor. Geçirdiğimiz günleri eşim anlattı. Mahkeme süreci var, neyin ne olduğu ortaya çıkar.

Dışarıdan gelen yorumlarla çok ilgilenen bir insan değilim. Benim eşime güvenim ortada. Ben görüşümü ilk günden belli ettim. Eşimin sonuna kadar arkasındayım, bu hep böyle olacak. Ben çekirdek ailemle ve bu insanların düşünceleriyle ilgiliyim. Oradan buradan gelen şeyler beni çok alakadar etmiyor."

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